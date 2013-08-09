Межбанк закрылся ростом гривни

В четверг, 8 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США повысились до 8,1145/8,1160 грн/долл. с 8,1185/8,1210 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,8480/10,8540 грн/евро с 10,8655/10,8730 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни повысились до 0,2469/0,2474 грн/рубль с 0,2470/0,2475 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3370/1,3390.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 8 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1095/8,1125 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8315/10,8395 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2461/0,2466 грн/рубль.