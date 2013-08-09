НБУ разрешил банкам использовать открытые рабочие места кассиров
Национальный банк Украины разрешил банкам использовать открытые рабочие места кассиров как альтернативу затратному оснащению кассовых узлов сертифицированными оградительными конструкциями.
Об этом УНИАН сообщила пресс-служба ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз» (УКБС) в комментарии относительно новых Правил по организации защиты помещений банков Украины изменений к Инструкции по организации инкассации средств и перевозки валютных ценностный в банковских учреждениях Украины.
Согласно сообщению, в этом порядке отражены инициативы УКБС перенять международный опыт по использованию открытых рабочих мест кассиров, оборудованных автоматическими сейфами с задержкой времени открытия.
Также по предложению ассоциации Нацбанк разрешил банкам использовать до 1 января 2015 года имеющийся в наличии оперативный спецтранспорт для проведения инкассации, что даст возможность банкам перейти на «бронированный» автопарк для инкассации по новым требованиям регулятора постепенно. «Укомплектование автопарка только бронированным оперативным транспортом 3 класса защиты требует миллиардных капиталовложений по своей банковской системе», - говорится в сообщении.
По оценкам УКСБ, количество инкассаторских машин в Украине превышает 3 тыс., и большинство их них должны быть переоснащены и доукомплектованы в соответствии с новыми требованиями, при этом средняя стоимость нового бронированного автомобиля превышает 500 тыс. грн.
Кроме того, в результате учета предложений УКБС по максимальным объемам ценностей для небронированных автомобилей банки сохранили маршруты инкассации, что освобождает клиентов банков от самостоятельной сдачи выручки, а банки - от необходимости дополнительных рейсов. «Учитывая, что подразделениями банковских учреждений ежемесячно инкассируются миллиарды гривен, для клиентов важным является не только своевременная инкассация, но и ее оптимальная стоимость», - отмечается в сообщении. По мнению УКБС, нововведения регулятора с учетом предложений УКБС предотвратили подорожание услуг инкассации для потребителей до 10%.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины обязал банки заменить весь автотранспорт для инкассации на бронированный до 1 января 2015 года, соответствующие нормы закреплены постановлением регулятора от 3 июня №191. Также этим постановлением Нацбанк установил ограничения объемов валютных ценностей в зависимости от способа их инкассации, в рамках вышеуказанных сроков.
Постановление зарегистрировано в Минюсте 25 июня, опубликовано в "Официальном вестнике Украины" от 2 августа №56 и вступает в действие со 2 сентября текущего года.