Данные по оптовым запасам в США оказались хуже ожиданий

Объем запасов на оптовых складах в США в июне снизился на 0,2%, сообщает Прайм со ссылкой на данные Бюро переписи министерства торговли США.

Аналитики ожидали роста запасов на 0,4% против снижения на 0,5% в мае.

Оптовые запасы представляют собой нереализованные излишки продукции, находящиеся на оптовых складах. Рост значения индикатора может свидетельствовать об увеличении продаж в предыдущем отчетном периоде и позитивных прогнозах потребительского спроса. Однако более существенный рост показателя свидетельствует о затоваривании складов и может указывать на наличие застойных явлений в экономике