Слухи об утечке персональных данных из банков преувеличены - эксперты

Слухи об утечке персональных данных граждан из банков в результате копирования паспортных данных для проведения валютообменных операций преувеличены.

Такое мнение эксперты высказали в комментариях УНИАН на тему паспортизации валютообменных операций и фактов оформления фиктивных кредитов с персональными данными граждан.

«К факту того, что без паспорта валюту в Украине не купишь и не продашь, уже давно привыкли как граждане, так и сами банки. Эта норма действует у нас в стране на протяжении длительного времени и сложности для банков не несет», - прокомментировал УНИАН директор казначейства и финансовых институтов банка «Надра» Тарас Кияк. По его словам, банки отвечают за сохранность персональных данных клиентов, и никакой утечки личной информации клиентов в банке быть не должно.

Его коллега, начальник управления макроэкономических исследований «Укрсоцбанка», Тантели Ратувухери полагает, что опасения граждан по поводу неправомерного использования паспортных данных не беспочвенны. «Система не без изъянов, и всегда найдутся те люди, которые непременно воспользуются всеми возможными и невозможными лазейками с криминальными намерениями», - говорит он. Банкир согласен со своим коллегой, что опасения насчет утечки данных из банков преувеличены. «Не одни банки требуют копии паспортов для предоставления тех или иных услуг. Существует множество инстанций с высоким уровнем коррумпированности, где намного свободнее обращаются с копиями документов населения и клиентов», - прокомментировал эксперт.

Советник практики разрешения споров международной юридической фирмы Integrites Анна Тищенко также отметила, что граждане могут оставлять копию своего паспорта не только в пунктах обмена валюты и копировальных центрах. «Вам нужны права? Загранпаспорт? Справка о несудимости? Вы становитесь на учет в центр занятости? Берете кредит? Везде вам придется сдать копии тех страниц паспорта, где вклеены фото и размещена информация о прописке. И это далеко не полный перечень случаев, когда мы оставляем копии своего паспорта "в чужих руках"», - прокомментировала она.

Как сообщал УНИАН, в конце июля в Голосеевском районе Киева была задержана группа в составе четырех человек (двое парней и две девушки), которые мошенническим путем получали кредиты в банках по поддельным документам. У задержанных было найдено около 15 паспортов с переклеенными фотографиями.

26 июля издание «Вести» написало, что в столице появились торговцы копиями паспортов киевлян, которые мошенники используют для оформления кредитов, регистрации фирм и махинаций в интернете.

Госпредпринимательства 1 августа обратилась к Нацбанку с просьбой отменить копирование паспортов при осуществлении операций по обмену валют в соответствии с Инструкцией о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, утвержденной постановлением правления НБУ от 12 декабря 2002 года № 502. По информации ведомства, в последнее время участились случаи торговли копиями страниц паспортов граждан Украины, которые используются для совершения мошеннических правонарушений, чаще всего для оформления кредитов или регистрации фирм.

По словам заместителя главы Национального банка Украины Веры Рычаковской, разъяснения Нацбанка относительно паспортизации обмена валют в ответ на обращение Госпредпринимательства будут предоставлены в ближайшее время.