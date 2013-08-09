Эксперты прогнозируют рост ВВП Украины в следующем году на 2,3%

Эксперты Министерства экономического развития и торговли Украины, научно-исследовательских институтов, а также ведущих экономических институтов Национальной академии наук прогнозируют рост ВВП страны по итогам 2014 года на 2,3%, а также повышение темпов роста экономики в 2015-2016 годах.

Об этом сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины, на сайте которого опубликован экспертный консенсус-прогноз.

Эксперты прогнозируют рост экономики Украины в 2015-2016 годах на 4,3%.

Согласно прогнозу, среднее значение роста потребительских цен (декабрь к декабрю) прогнозируется на уровне 5,5%, значение варьируется от 3,4% до 9,3%, а среднее значение цен в промпроизводстве — на уровне 7,7% (от 4,1% до 12%).

«Те прогнозы, которые к нам поступили, подтверждают, что сегодня очень сложно что-либо прогнозировать. Дело в том, что различия в прогнозах очень большие, то есть точки зрения экспертов относительно долгосрочных перспектив развития экономики очень разные, и это требует изучения», - цитирует пресс-служба директора департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Наталью Горшкову.

По мнению экспертов, основным рычагом экономического роста будет расширение частного потребления: среднее значение реального прироста частного потребления в 2014 году составит 7%, показатель варьируется от 4,2% до 12,5%.

По прогнозам экспертов, усредненные показатели индекса потребительских цен и индекса цен производителей составляют 106% и 109,7%. Вариация показателя индекса потребительских цен - от 104,6% до 108,2%, вариация значения индекса цен производителей - от 105,5% до 116,7%.

Как сообщал УНИАН, в консенсус-прогнозе, опубликованном на сайте Министерства экономического развития и торговли в апреле 2013 года, эксперты ухудшили прогноз роста ВВП Украины в 2013 году с 2,9% до 1,2%. Среднее значение индекса реального ВВП год к году в 2013 году составит 101,2%, в 2014 году – 103,3%. Показатель прироста реального ВВП в 2014 году варьируется от 1,3% до 4,6%.

Показатель инфляции (декабрь к декабрю), согласно консенсус-прогнозу, в 2013 году будет на уровне 6%, в 2014 году – 6,1%.

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