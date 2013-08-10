Центробанк России оставил ключевые ставки без изменений

Центробанк РФ сохранил ключевые процентные ставки неизменными, как того и ожидали опрошенные Reuters аналитики.

Банк предупредил о рисках замедления роста экономики в среднесрочной перспективе и указал, что, несмотря на текущее замедление инфляции, его беспокоит амбициозная цель на 2014 год и он предпочитает подождать со смягчением политики, пока инфляционные ожидания высоки.

Инфляция войдет в целевой диапазон 5-6% во втором полугодии и сохранит тенденцию к снижению в 2014 году. Но "для достижения в среднесрочной перспективе цели по инфляции необходимо закрепление позитивных тенденций в динамике инфляционных ожиданий", указал ЦБ, впервые обратив внимание на инфляцию будущего года при одновременном упоминании о том, что экономика растет ниже своего потенциала.

Инфляция в годовом выражении к 5 августа снизилась до 6,5 %, базовая - до 5,6%.

По оценкам Банка России, выраженное давление на цены со стороны спроса отсутствует, что обусловлено нахождением совокупного выпуска несколько ниже своего потенциального уровня.

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