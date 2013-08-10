Рост российской экономики замедлился

ВВП России во II квартале увеличился на 1,2% в годовом выражении против 1,6% в I квартале, сообщают Вести Экономика со ссылкой на Росстат.

Данные Росстата оказались хуже предварительных данных Минэкономразвития, которое оценило рост ВВП во II квартале на уровне 1,9%. В сентябре Росстат представит более подробные данные по ВВП за II квартал.

В I квартале 2012 г. ВВП России увеличился на 4,8% в годовом выражении, во II квартале - на 4,3%, в III квартале - на 3%, в IV квартале - на 2,1%. В целом ВВП страны в 2012 г. вырос на 3,4%.

Исходя из данных за I и II кварталы 2013 г., можно предположить, что рост ВВП в первом полугодии составит примерно 1,4%. Минэкономразвития оценило рост ВВП в первом полугодии в 1,7%.

Читайте также: Центробанк России оставил ключевые ставки без изменений