В России усилят надзор за банками

Центробанк РФ усилит надзор за системно значимыми кредитными организациями, в список которых может войти около 20 национальных игроков.

Как сообщает Прайм, такое решение принял совет директоров регулятора в пятницу.

Тема регулирования системно значимых финансовых организаций получила особое внимание в кризисных 2008-2009 годах, когда проблемы ряда крупных игроков США спровоцировали кризис в мировой финансовой системе. В апреле 2009 года лидеры стран "двадцатки" (G20) согласились, что все системно значимые финансовые институты, своим примером подтвердившие выражение too big to fail (слишком большие, чтобы рухнуть - Прайм), должны попадать под более жесткое регулирование и соответствующий надзор.

Совет по финансовой стабильности в рамках "группы двадцати" два года назад составил список глобальных системно значимых банков (российские банки туда не попали). По состоянию на 1 ноября 2012 года в него входило 28 банков, к которым будут предъявляться более жесткие требования, в том числе и в вопросе резервирования капитала.

Усилить надзор за кредитными организациями обещала новый глава ЦБ Эльвира Набиуллина, в ведение которой в сентябре перейдет надзор за страховым рынком, микрофинансовыми организациями, деятельность рейтинговых агентств, а также сфера инвестирования средств пенсионных накоплений.

Сейчас сфера повышенного внимания российского регулятора охватывает свыше 200 банков "второго контура" надзора, в который входят как все системно значимые кредитные организации, так и банки, заметные по величине вкладов и активов на региональном уровне, но отличающиеся по характеру бизнеса и специфике рисков от лидеров отрасли.

По оценкам ЦБ, двадцатка крупнейших банков на сегодняшний день консолидирует более 70% активов и обязательств российского банковского сектора. "Именно крупнейшие банки наиболее динамично развивают коммерческое присутствие на зарубежных рынках, проводят сложные финансовые операции, что по объективным экономическим причинам недоступно для банков меньшего размера", - подчеркивает регулятор.

ЦБ намерен составить список системно значимых кредитных организаций в конце 2013 - начале 2014 года. Представители регулятора уже не раз говорили, что туда могут войти не только банки, но и две инфраструктурные организации - Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Следить за системно значимыми институтами будет новый департамент, который появится в структуре ЦБ с 1 октября. Регулятор пока не раскрывает, кто его возглавит.

С появлением новой структуры ЦБ начнет готовить комплексные квартальные обзоры финансового состояния "двадцатки", которые будут дополняться тематическими полугодовыми обзорами зон рисков. Более глубокие комплексные исследования предполагается осуществлять не реже одного раза в 24 месяца.