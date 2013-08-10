Всемирный зерновой форум в России в этом году может не состояться

Россия может перенести проведение Всемирного зернового форума на 2014 год.

Как сообщил ИТАР-ТАСС представитель оргкомитета форума, правительство РФ поручило Минсельхозу подготовить проект распоряжения о переносе сроков проведения мероприятия. Форум планировалось организовать в октябре 2013 года в Москве.

Источники в правительстве говорят о переносе сроков по техническим и организационным причинам - для его подготовки необходимо больше времени, чем было предусмотрено изначально.

Первоначально провести форум планировалось в рамках Российской агропромышленной недели. Председателем оргкомитета по подготовке и проведению мероприятия был назначен вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, за разработку плана проведения форума ответственным назначен Минсельхоз РФ.

На форуме планировалось обсудить идею создания Причерноморского зернового пула, куда могут войти Россия, Украина и Казахстан.

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