Лидером по падению уровня зарплат за время кризиса в ЕС стала Великобритания

Лидером по снижению уровня заработной платы за время экономического кризиса в ЕС стала Великобритания.

«Эти данные показывают весь масштаб кризиса при правительстве Дэвида Кэмерона. Несмотря на не имеющие ничего общего с реальностью заявления министров, жизнь для простых семей становится тяжелее. Цены по-прежнему растут быстрее, чем зарплаты», - комментирует статистику министр финансов теневого кабинета Кэти Джемисон, передает ВВС.

Согласно данным Палаты общин британского парламента, в среднем с середины 2010 года почасовая заработная плата упала на 5,5%, когда в Германии этот показатель соатвляет 2,7%, Испании — 3,3%, на Кипре — 3%, а в среднем по Евросоюзу зарплаты сократились на 0,7%.

Среди стран, где показатели падения зарплаты близки к британскому уровню, оказались Греция, Португалия и Голландия.

Однако во Франции, напротив, заработная плата выросла на 0,4%, а в 18 других странах ЕС она упала на 0,1%.

В 2009 году госслужащие в Британии получали в среднем 16,60 фунтов в час. В 2011 году эта цифра упала до 15,80 фунтов.

Как сообщал УНИАН, британские заводы увеличили производство в июне текущего года, что привело к росту всех отраслей промышленности, а квартальные результаты оказались самыми сильными более чем за два года.

По данным Управления национальной статистики, промышленное производство выросло на 1,1% в июне по сравнению с маем и на 1,2% в годовом выражении.

Примечательно, что 13 отраслей промышленности выросли одновременно впервые с июня 1992 года.