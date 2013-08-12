Экономика России продолжает замедляться - СМИ

Экономика России продолжает замедляться. По оценке Росстата, ВВП во II квартале вырос всего на 1,2% к тому же периоду прошлого года, побив антирекорд I квартала, когда темпы роста сократились до 1,6% — исторический минимум, если исключить периоды рецессии, пишут "Ведомости".

Ранее Минэкономразвития РФ оценивало рост ВВП во II квартале в 1,9%, за первое полугодие — в 1,7%. Согласно этой оценке получалось, что во II квартале рост экономики в годовом сравнении ускорился, но из данных Росстата следует обратное.

Во II квартале, как и в первом, наблюдается стагнация, описал ситуацию замминистра экономического развития Андрей Клепач. Во втором полугодии министерство по-прежнему ожидает ускорения роста — в силу эффекта базы (увеличение инвестиций, госрасходов, выпуска в сельском хозяйстве) и замедления инфляции (повлияет на реальные доходы), рассказал «Ведомостям» директор департамента Минэкономразвития Олег Засов. Но даже с учетом ускорения рост пока оказывается ниже прогноза (2,4% за год), признал Засов. Обновить прогноз министерство должно в конце августа.

Полная остановка экономики, по оценке Минэкономразвития, произошла в мае и продолжилась в июне: за этот период помесячные темпы роста были нулевыми. Тем не менее, квартальный рост (к I кварталу, со снятой сезонностью) министерство оценивало в 0,4% (0,2% за январь — март).

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