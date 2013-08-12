На текущей неделе гривня может несколько упасть в цене - эксперт

На динамику евро на текущей неделе (12 - 16 августа 2013 года) будет оказывать влияние макроэкономическая статистика из США и еврозоны, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их прогнозу, в центре внимания инвесторов будут предварительные данные по темпам роста ВВП еврозоны за второй квартал, а также изменение индекса экономических ожиданий в Германии от института ZEW за август. В конце недели давление на евро могут оказать данные из США по количеству выданных разрешений на строительство и начатых строительств в июле. Диапазон колебания евро на международном рынке на неделе может составить 1,3200 – 1,3450. Средний курс продажи наличного евро в этом случае будет находиться в пределах 10,84 – 11,05 грн.

На текущей неделе гривня может несколько понизиться в цене, так как фундаментальных предпосылок для дальнейшего укрепления доллара в Украине пока нет. Средний курс продажи наличного доллара в этот период будет находиться в границах 8,128 – 8,145 грн.

В начале недели поддержку рублю будут оказывать ожидаемые публикации из еврозоны – предварительные данные по темпам роста ВВП еврозоны за второй квартал и индекс экономических ожиданий в Германии от института ZEW за август. Средний курс продажи наличного рубля, вероятно, будет находиться в границах 0,246 – 0,25 грн.