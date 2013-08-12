Нацбанк с 13 августа снизит учетную ставку

Национальный банк Украины с 13 августа 2013 года снижает учетную ставку до 6,5% с 7,0%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена Щербакова на брифинге в НБУ.

«Правление Национального банка приняло решение о снижении с 13 августа учетной ставки с 7% до 6,5%», - сказала Щербакова.

Среди факторов, определивших решение Нацбанка по снижению учетной ставки, представитель Нацбанка выделила нулевой уровень инфляции в стране, низкие девальвационные ожидания рынка и существенный рост ресурсной базы банков, что говорит о доверии населения к банковской системе. «С начала года зафиксирован рост депозитной базы на 17,8% в национальной денежной единице, при этом долларизация депозитов снизилась на порядка 5%. Также растет срочность депозитов», - сказала она.

По словам Щербаковой, важным следствием смягчения монетарной политики Нацбанка является постепенное снижение стоимости кредитных ресурсов. «С момента последнего решения о снижении ставки (в июне текущего года — УНИАН) средняя стоимость кредитов упала на порядка 2%», - сообщила она. Щербакова также прогнозирует, что этот процесс продолжится, в том числе благодаря постепенному замещению дорогих депозитов в банках более дешевыми.

Относительно планов Нацбанка по пересмотру норм обязательного резервирования для банков и дальнейшего снижения учетной ставки в текущем году представитель Нацбанка сообщила, что нормы обязательного резервирования и учетная ставка взаимосвязаны, и предположила, что нормы резервирования могут быть пересмотрены. «Мы посмотрим, какая будет ситуация на денежно-кредитном рынке, понадобится ли дальнейшее смягчение монетарной политики. У нас нет планов снижать ставки к определенным датам. Если ситуация на рынке будет вынуждать делать определенные шаги, Национальный банк будет использовать инструментарий, имеющийся в его распоряжении», - отметила Щербакова.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 10 июня 2013 года снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5%, согласно постановлению №209 от 6 июня. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года. Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, и в результате ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Как заявил первый заместитель главы Нацбанка Борис Приходько на международной конференции «ABC: Ukraine & Partners», регулятор в текущем году продолжит политику снижения учетной ставки.

С 1 июля Нацбанк повысил нормы обязательного резервирования для валютных средств при одновременном снижении объемов перечислений сформированных резервов на отдельный счет в НБУ до 40% с требуемых ранее 50%. Норматив обязательного резервирования по вкладам физических лиц до востребования и на текущих счетах в иностранной валюте был увеличен до 15% с 10%, по краткосрочным средствам юридических и физических лиц в иностранной валюте – до 10% с 9%, по привлеченным средствам от банков-нерезидентов и финансовых организаций-нерезидентов в иностранной валюте (кроме российских рублей) – до 5% с 3%.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности, еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.

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