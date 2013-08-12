Нацбанк намерен снизить учетную ставку до 6,5%

Национальный банк Украины второй раз в текущем году принял решение о снижении учетной ставки на 0,5 п.п. до 6,5% годовых.

Об этом сообщил УНИАН источник в Национальном банке Украины.

По словам собеседника агентства, решение будет объявлено на анонсированном сегодня брифинге директора генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елены Щербаковой.

Как сообщал УНИАН, НБУ с 10 июня 2013 года снизил учетную ставку до 7,0% с 7,5% согласно постановлению №209 от 6 июня. Учетная ставка не менялась с 23 марта 2012 года.

Также Нацбанк с 10 июня снизил ставки рефинансирования на 0,5 процентных пункта, и в результате ставка по кредитам «овернайт» под обеспечение государственными ценными бумагами снижена до 8%, без обеспечения (бланковым) – до 10% годовых.

Согласно закону о Национальном банке, учетная ставка является одним из монетарных инструментов, при помощи которого НБУ устанавливает для банков и других субъектов денежно-кредитного рынка ориентир стоимости привлеченных и размещенных денежных средств. Учетная ставка является базовой относительно других процентных ставок НБУ и используется одновременно как средство реализации денежно-кредитной политики и ориентир стоимости денег. С мая прошлого года стоимость основных операций по рефинансированию, в частности еженедельные тендеры на срок до 14 дней, определяется на основе учетной ставки.