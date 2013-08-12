Миндоходов с начала года зарегистрировало 27,3 тыс. иностранцев-налогоплательщиков

Министерство доходов и сборов Украины в январе-июле 2013 года зарегистрировало в Едином реестре физических лиц 27,25 тыс. иностранных плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС), сообщила УНИАН пресс-служба Миндоходов.

Согласно сообщению, в среднем ежемесячно около 3 тыс. иностранцев желают получить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика в Украине.

По данным министерства, за 7 месяцев 2013 года в Госреестре было зарегистрировано 352 тыс. налогоплательщиков, а общее количество всех зарегистрированных лиц на 1 августа составило 44,6 млн.

Миндоходов также сообщило, что получить регистрационный номер можно в налоговых инспекциях (территориальных органах Миндоходов) и в центрах обслуживания налогоплательщиков по месту проживания или по месту получения доходов. Иностранцы, в свою очередь, должны обратиться непосредственно в Главное управление Миндоходов в АР Крым, в областях, Киеве или Севастополе.

При этом налогоплательщики могут отказаться от регистрационного номера. В таком случае специалисты Миндоходов в паспорте налогоплательщика делают пометку, которая позволит осуществлять любые платежи по серии и номеру паспорта. Учет таких физических лиц ведется в отдельном реестре Госреестра.

Министерство также напоминает, что в случае изменения данных, которые вносятся в Госреестр физлиц, налогоплательщик обязан на протяжении месяца сообщить об этом в территориальные органы Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, плательщиками налога на добавленную стоимость в апреле стали 3,14 тыс. лиц, а их общее количество на 1 мая выросло до 242,6 тыс.