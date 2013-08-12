Банки не нуждаются в круглосуточной работе системы электронных платежей НБУ - банкиры

На сегодняшний день у банков нет необходимости в круглосуточном режиме работы системы электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), такого мнения придерживается исполнительный директор ассоциации Сергей Мамедов.

«На сегодня у банков нет потребности, чтобы СЭП работала круглосуточно. Нас полностью устраивает существующий режим работы СЭП», - приводятся в сообщении слова Мамедова.

По словам координатора комитета НАБУ по вопросам банковской инфраструктуры и платежных систем Владимира Еременко, возможность проведения круглосуточных платежей выгодна и для отправителя, и для получателя средств, и введение такого механизма будет способствовать росту оборотов по счетам клиентов, что позитивно скажется на экономике. В то же время, банкир отметил, что принятие такой инициативы создаст определенные проблемы для банков, в том числе рост расходов на технологическое обеспечение и контроль, а также может привести к нарушению порядка формирования обязательных резервов и нормативов ликвидности Нацбанка. «Перевод работы СЭП на круглосуточный режим - это достаточно серьезный шаг, сделать который можно только после комплексной оценки всех рисков», - процитировала пресс-служба Еременко.

Как сообщал УНИАН, в начале августа текущего года замглавы Нацбанка Валерий Прохоренко заявил, что Национальный банк рассматривает вопрос целесообразности перевода работы системы электронных платежей (СЭП) НБУ на круглосуточный режим.

Справка УНИАН. СЭП НБУ, согласно действующему законодательству, является государственной системой межбанковских расчетов. СЭП обеспечивает проведение расчетов в пределах Украины между банками, как по поручению клиентов, так и по обязательствам банков и других участников системы. В СЭП выполняются межбанковские переводы в обязательном файловом режиме и, по желанию банка, в режиме реального времени.

Участниками СЭП являются 176 банков и 212 их филиалов, 28 учреждений Госказначейства, 37 учреждений Нацбанка и Расчетный центр НБУ по обслуживанию договоров на финансовых рынках.