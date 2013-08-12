Миндоходов напоминает о необходимости переоборудования кассовых аппаратов

Главное управление Министерства доходов и сборов в Киеве напоминает предпринимателям о необходимости оборудовать кассовые аппараты модулями электронной отчетности, несмотря на введенный до 1 января 2014 года мораторий на штрафы за отсутствие таких модулей, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«Министерство доходов и сборов 2 августа утвердило реестр регистраторов расчетных операций. В этой связи ГУ Миндоходов предлагает представителям бизнеса оперативно обращаться в сервисные центры для покупки или модернизации парка аппаратов», - разъяснили в ведомстве.

По мнению налоговиков, внедрение такого сервиса существенно снизит коррупционные риски за счет минимизации непосредственного общения представителей бизнеса с работниками подразделений мониторинга денежных операций Миндоходов Украины.

Как сообщал УНИАН, норма о том, что пользователи кассовых аппаратов должны предоставлять отчеты в органы Миндоходов в электронном виде, действует в Украине с 1 января 2013 года. В июле Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 января 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности. Однако предприниматели, которые не оборудуют свои кассовые аппараты необходимыми модулями, нарушают закон.

Министерство доходов и сборов Украины утвердило реестр регистраторов расчетных операций и определило 53 модели кассовой техники, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей передачу контрольно-отчетной информации в органы доходов и сборов. С полным перечнем регистраторов расчетных операций можно ознакомиться на сайте министерства по адресу: http://minrd.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/reestri/94957.html

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