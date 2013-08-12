Межбанк закрылся снижением котировок гривни по отношению к доллару

В понедельник, 12 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1165/8,1185 грн/долл. с 8,1120/8,1155 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,7840/10,7905 грн/евро с 10,7925/10,8015 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2460/0,2465 грн/рубль с 0,2462/0,2467 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3290/1,3340.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 9 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1145/8,1160 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,8480/10,8540 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2469/0,2474 грн/рубль.