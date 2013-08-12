Греция добилась профицита бюджета

Греция перевыполнила план по сокращению бюджетных расходов в этом году, сообщает Associated Press со ссылкой на предварительные официальные данные. Тем не менее страна продолжает находиться в состоянии глубокой рецессии.

По словам заместителя министра финансов Христоса Стайкураса, государственный бюджет имеет первичный профицит в размере 2,6 млрд евро (3,5 млрд долл.) в период с января по июль без учета выплат процентов по непогашенной задолженности.

Этот результат гораздо лучше ожидаемого дефицита в размере 3,1 млрд евро (4,2 млрд долл.). Кроме того, это первый бюджетный профицит, достигнутый правительством за продолжительное время, пишет «Газета.Ru».

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