Стратегические валютные резервы Азербайджана за первое полугодие достигли 47,7 млрд долл.

Стратегические валютные резервы Азербайджана в январе-июне 2013 года выросли на 1,6 миллиарда долларов, или на 3,5% по сравнению с началом года и достигли 47,7 миллиарда долларов, сообщает официальный сайт Центробанка страны в понедельник, 12 августа, в обзоре денежной политики банка за первое полугодие.

"Этой суммы достаточно для трехлетнего импорта товаров и услуг. Одновременно, стратегические валютные резервы в восемь раз превышают внешний долг страны", - сказано в сообщении, передает РИА "Новости".

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ), по предварительным данным, в июле снизились на 2,3% или на 526 млн долл., и на 1 августа составили 22,719 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 7,4%, или на 1,827 млрд долл.

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