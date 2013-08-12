Количество банкротств в Польше в июле достигло максимума с начала мирового кризиса

Варшава. В Польше в июле 2013 года обанкротилось более 90 компаний, что стало рекордным показателем с начала мирового финансового кризиса, начавшегося осенью 2008 года.

Об этот свидетельствуют данные польской Корпорации страхования экспортных кредитов (KUKE), которыми располагает УНИАН.

Польские суды в июле объявили о банкротстве 94 компаний, что на 34% больше, чем годом ранее, а в июне и мае их было 85 и 60, соответственно.

"В июле зафиксировано рекордное количество банкротств в течение одного месяца с начала кризиса 2008 года. Нельзя исключить, что в последующие месяцы этот рекорд будет еще не один раз побит. В тоже время не стоит слишком пугаться этого факта, поскольку это результат ужасных результатов работы польской экономики в последние месяцы и в прошлом году", - отмечено в отчете компании.

По ее оценкам, в текущем году обанкротится около 1150 фирм, что почти на треть больше, чем в 2012 году.

Как сообщал УНИАН, по данным компании Euler Hermes, в прошлом году в Польше обанкротилось около 940 компаний, что почти на треть больше, чем в 2011 году. Это стало самым высоким показателем с момента вступления страны в Евросоюз в 2004 году.

Справка УНИАН. В июне польское министерство экономики сократило прогноз роста ВВП Польши на 2013 год до 1,5% с ожидаемых в начале года 2,2%

Ряд экспертов считают, что текущий год станет самым трудным для Польши за последние 20 лет из-за спада спроса на ее товары на ключевом для нее европейском рынке и снижения внутреннего потребления по причине роста безработицы.

Польский ВВП в 1 квартале вырос на 0,5%.

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