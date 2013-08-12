Депутат предлагает урегулировать управление проблемными активами госбанков

Депутат предлагает Верховной Раде Украины урегулировать управление проблемными активами банков государственного сектора.

Об этом говорится в законопроекте о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности санационного банка (№3055 от 6 августа), поданном народным депутатом от Партии регионов, главой подкомитета Комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Андреем Пинчуком.

Согласно пояснительной записке, законопроект призван урегулировать вопросы передачи «Родовид Банку» активов государственных банков и банков, докапитализированных при участии государства, а также вопросы функционирования «Родовид Банка» как санационного банка.

«На 1 июня 2013 года сумма негативно классифицированных активов банков государственного сектора составляла около 28,985 млрд грн. Средний уровень просроченной задолженности в кредитном портфеле банков, докапитализированных при участии государства, на 1 июня 2013 года составляет около 50% против 9,3% по банковской системе в целом», - говорится в пояснительной записке.

По мнению Пинчука, такой существенный объем просроченной задолженности по кредитам повышает риск ликвидности банков госсектора, негативно отражается на прибыльности, ограничивает возможности для кредитования, ухудшает финансовое состояние банков.

Законопроект, в частности, предусматривает передачу права требования от госбанков по обязательствам должников и/или по ценным бумагам, задолженность по которым признана безнадежной согласно методике Нацбанка, в специализированное банковское учреждение – «Родовид Банк», созданный по распоряжению Кабмина как санационный банк и имеющий соответствующую лицензию НБУ.

По мнению Пинчука, принятие данного законопроекта не требует использования бюджетных средств, а при успешной его реализации санационный банк может обеспечить поступления в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля текущего года парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «Об особенностях деятельности санационного банка» (№ 1154), устанавливающий особенности передачи и работы санационного банка с активами, которые отчуждаются государственными банками и банками, в капитализации которых приняло участие государство, в том числе путем внесения соответствующих изменений в ряд законодательных актов Украины, направленных на создание условий для надлежащего функционирования АО «Родовид Банк» как санационного банка.

В июле текущего года Верховная Рада не поддержала проект закона об особенностях деятельности санационного банка во время рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (Киев) зарегистрирован в 1990 году. В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

14 сентября 2011 года Кабинет министров Украины своим распоряжением создал на базе проблемного «Родовид Банка» санационный банк, главными задачами которого являются продолжение работы по возвращению собственных активов; работа с проблемными активами государственных банков и банков, капитализированных при участии государства. Согласно лицензии санационного банка №1, выданной Нацбанком 15 июня 2012 года, банку предоставлено право на сопровождение активов, возникших на основании заключенных банком договоров до момента получения им статуса санационного, а также активами, приобретенными/полученными банком на основании договоров с государственными и докапитализированными при участии государства банками.