Позиции доллара к мировым валютам укрепляются

Позиции доллара к мировым валютам укрепились к концу торгов понедельника, 12 августа, на фоне негативной статистики из Японии по темпам роста ВВП, а также сохраняющихся ожиданий относительно сокращения стимулирования в США со стороны Федрезерва.

К евро американская валюта подорожала до 1,33 доллара за евро с 1,3342 доллара к концу предыдущих торгов.

Курс доллара к иене вырос до 96,91 иены за доллар с 96,23 иены в пятницу.

К корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США курс доллара вырос до 81,33 пункта с 81,13 пункта в пятницу, передает ПРАЙМ.

По предварительным данным правительства Японии, ВВП страны вырос во втором квартале на 2,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как эксперты предполагали рост на 3,6%. В квартальном выражении увеличение составило 0,6% при прогнозе в 0,9%.

Укреплению доллара способствуют и ожидания уменьшения расходов Федрезерва на выкуп активов в рамках программы количественного смягчения. Как полагают эксперты, рынок почти не обращает внимания на позитивные экономические данные из США, а ведь индикаторы позволяют ожидать хорошего роста.

В то же время, замедлили рост курса доллара свежие данные по дефициту бюджета США. В июле он достиг 97,6 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 96 миллиардов долларов.

Как сообщал УНИАН, глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке заявил, что американский центробанк замедлит темпы скупки облигаций в текущем году и прекратит эти операции в середине 2014 года. Но все шаги регулятора по корректировке программы экономического стимулирования будут зависеть от макроэкономических показателей и темпов восстановления американской экономики.

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