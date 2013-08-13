Во вторник евро может укрепиться, фунт и иена упасть - эксперт

На мировом валютном рынке основное влияние на динамику евро во вторник, 13 августа, будут оказывать ожидания инвесторов относительно денежно-кредитной политики ФРС США, а также новости из Греции, отмечают аналитики аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если евровалюта поднимется выше отметки 1,3300, то пара EUR/USD может укрепиться у отметки 1,3350. В случае пробоя минимума понедельника – 1,3275 вероятно снижение пары до 1,3250.

Для британской валюты основное значение будут иметь экономические данные по Великобритании: индекс потребительской инфляции, розничных цен, а также цен производителей. Ожидания по данным индикаторам преимущественно негативные. Поэтому, если фунт закрепится ниже отметки 1,5450, то он может упасть до уровня 1,5400. Если инфляционная статистика окажется лучше ожиданий, то пара GBP/USD может повыситься до 1,5540-1,5550.

В Японии будет опубликована статистика по заказам на машины и оборудование за июнь, а также развернутые протоколы к решению по процентной ставке Центрального банка. Если экономические данные и комментарии представителей регулятора окажутся лучше прогнозных, пара USD/JPY может упасть ниже отметки 96,90, и будет колебаться в течение дня в границах 96,20-97,20.