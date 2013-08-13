Миндоходов за 7 месяцев выявило нарушения таможенного законодательства на 429 млн грн

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины в январе-июле 2013 года выявили нарушений таможенного законодательства на сумму 428,8 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, Миндоходов возбудило более 14 тыс. дел по фактам нарушения таможенных правил, из которых самыми распространенными являются случаи незаконного перемещения через таможенную границу продовольственных товаров — более 3,8 тыс. случаев на сумму 22,05 млн грн и промышленных товаров — более 3,3 тыс. случаев на сумму 118,76 млн грн.

Также, по данным пресс-службы, органы Миндоходов выявили 353 нарушения на сумму 25,84 млн грн при перемещении транспортных средств через границу и 382 нарушения на сумму 46,27 млн грн при перемещении валюты.

Как сообщал УНИАН, 8 марта 2013 года Президент Украины Виктор Янукович утвердил положение о Министерстве доходов и сборов Украины, определив, что Министерство доходов и сборов Украины является правопреемником Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.

Президент установил, что в составе Министерства доходов и сборов Украины и его территориальных органов образуются и действуют подразделения налоговой милиции.

Кроме того, глава государства возложил на министерство ряд функций, в том числе по администрированию единого социального взноса и контролю за своевременностью проведения расчетов в иностранной валюте. В основные задачи Миндоходов также входят: обеспечение единой государственной налоговой и таможенной политики в части администрирования налогов и сборов, таможенных платежей, а также борьба с нарушениями таможенного и налогового законодательства, осуществление в рамках своих полномочий контроля за наполнением бюджетов и целевых фондов.

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