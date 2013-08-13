Экспорт Польши во 2 квартале впервые за последнее десятилетие превысил импорт

Польша, один из крупнейших торговых партнеров Украины, во втором квартале текущего года впервые за последнее десятилетие поставила за границу больше товаров, чем импортировала.

Об этом пишет польская Puls Biznesu.

"За этот период торговый профицит составил почти 1,2 млрд евро", - отмечает издание.

Газета назвала такой результат частично "побочным явлением" наблюдающегося экономического замедления и падения внутреннего спроса.

"С другой стороны - растет экспорт, а это показывает, что наша экономика начинает более динамично расти. Заграничный спрос растет, потому что зона евро выходит из рецессии, а, кроме этого, наши экспортеры все более эффективно завоевывают новые заграничные рынки, главным образом, на Востоке", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, за первые шесть месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого Польша сократила свое негативное сальдо внешней торговли в 12,4 раза до 700 млн долл.

Экспорт вырос на 7,1% - до 97,7 млрд долл. на фоне снижения импорта на 1,4% - до 98,4 млрд долл.

За пять месяцев текущего года доля Польши в общем объеме экспорта Украины составила 3,8%, в объеме импорта – 5,2%.

Украина за январь-май экспортировала товаров в Польшу на 1,036 млрд долл. (сокращение по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом на 10,9%), в то время как импорт из Польши в Украину вырос на 14% - до 1,526 млрд долл.

Справка УНИАН. В июне текущего года польское министерство экономики сократило прогноз роста ВВП Польши в этом году до 1,5% с ожидаемых в начале года 2,2%

Ряд экспертов считают, что текущий год станет самым трудным для Польши за последние 20 лет из-за спада спроса на ее товары на ключевом для нее европейском рынке и снижения внутреннего потребления через рост безработицы.

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