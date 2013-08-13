Розничные продажи в США растут четыре месяца подряд

Розничные продажи в США в июле 2013 года выросли на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Министерства торговли страны.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, прогнозировали увеличение этого показателя на 0,3%. Рост объема розничных продаж зафиксирован четвертый месяц подряд.

Согласно пересмотренным данным, в июне показатель прибавил 0,5%, а не 0,4%, как сообщалось ранее.

Продажи 9 из 13 основных категорий розничных товаров выросли в июле. Основным драйвером роста показателя стало увеличение объема продаж одежды (+0,9%) и товаров общего назначения (+0,4%).

Розничные продажи без учета автомобилей увеличились в прошлом месяце на 0,5% после нулевого изменения в июне. Эксперты ожидали ускорения подъема до 0,4% в июле.