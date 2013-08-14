Отток капитала из России за месяц составил 6-7 млрд долл.
08:30, 14 августа 2013Финансы
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Чистый отток капитала из России в июле составил 6-7 млрд долл.
Об этом сообщил заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач, передают Вести Экономика.
"Согласно нашей оценке, отток капитала составил 6-7 млрд долл.", - отметил Клепач.
В то же время, согласно оценке экспертов института "Центр развития" НИУ "Высшая школа экономики", отток капитала в июле вырос до максимума за 18 месяцев и составил 9 млрд долл.
По информации Центробанка РФ, чистый вывоз капитала банками и предприятиями из России по итогам второго квартала 2013 года составил 9,1 млрд долл.
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