Ждет ли гривню осенью крах?

Уже более года курс гривни к доллару стабильный. И, несмотря на пессимистические прогнозы экспертов, ни падение золотовалютных резервов до рекордной отметки 2007 года, ни сокращение ВВП, ни дефицит торгового баланса не смогли вывести его из состояния «равновесия». Однако продолжают оставаться актуальными вопросы: сколько времени Нацбанк сможет удерживать под контролем ситуацию и ожидает ли украинцев осенью повтор 2008-го, когда гривня девальвировала более чем на 60%, ведь макропоказатели сейчас намного хуже, чем в тот кризисный год.

Неожиданностей не будет?

Стабильный курс – не показатель позитивных экономических изменений в стране. Это - результат политики Национального банка по «достижению и поддержке ценовой стабильности в государстве, которая представляет собой сохранение покупательной способности национальной валюты» на ближайшие 3-5 лет.

По мнению большинства экспертов, в этом году «неожиданностей» с курсом быть не должно. Ослабление гривни если и состоится, то максимум на 5-10%.

Представители НБУ неохотно дают «валютные» прогнозы, советуют украинцам отслеживать наличие предпосылок для колебания курса в СМИ. «Если определенные предпосылки будут, Вы о них услышите в прессе, так как в настоящее время я бы данную ситуацию не комментировал», - сказал заместитель главы Национального банка Валерий Прохоренко.

Факторы поддержки

Один из факторов поддержки гривни - дефицит текущего счета за первое полугодие 2013 года снизился в 1,6 раза, до 3,7 млрд долл., против дефицита в 5,8 млрд долл. по итогам аналогичного периода прошлого года. И на рынке наличной валюты четвертый месяц подряд предложение превышает спрос, а объем покупки доллара населением за семь месяцев по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом сократился в 30 раз.

Причин распродажи наличной валюты несколько. В определенной мере сказывается сезонный фактор, когда население более активно меняет инвалюту на гривню в период отпусков. Некоторые просто устали ждать девальвацию, обещания которой раскручиваются с 2009 года.

Сильное влияние на настроения украинцев оказывает наблюдаемое в последнее время падение ставок по депозитам в валюте. К тому же, Нацбанк продолжает ужесточать нормативы для банков по привлечению валютных вкладов. То есть, ставки будут снижаться. В результате, за семь месяцев 2013 года рост депозитов в национальной валюте составил 17,8% при одновременном снижении депозитов в иностранной валюте на 0,6%, показатель долларизации вкладов за январь-июль 2013 года упал на 4,1 п.п. - до 39,6%.

Курс доллара очень зависим от экспорта и импорта, но пока первый в минусе. А это несет негатив для валютного рынка. Согласно решению регулятора, 50% экспортной выручки продается, однако в случае острой нехватки «зеленых» Нацбанк может пойти на увеличение показателя до 75%. Ожидается, что осенью экспорт Украины «подрастет» благодаря новому урожаю, прогноз по объему которого настраивает на положительный лад. Ряд экспертов полагает, что Украина сможет занять второе место на мировом рынке зерна. Кроме того, экспорт металла существенно не сократился по сравнению с прошлым годом, а с сентября, как правило, наблюдается подъем цен на метпродукцию, что создаст дополнительные условия для улучшения ситуации.

Негативы не отступают

В то же время, даже при отсутствии спроса на доллар со стороны населения золотовалютные резервы НБУ продолжают сокращаться, что несет угрозу стабильности валютного рынка. По прогнозам аналитиков Укрсиббанка, к концу года ЗРВ упадут до 18 млрд долл., поставив тем самым под вопрос возможность продолжения политики фиксированного обменного курса.

Кроме того, прогнозируемый экспертами объем резервов является критическим в плане выхода на рынок заимствования – проценты по займам будут намного выше нынешних. А Международный валютный фонд, ставку на финансовую помощь которого делали украинские власти, возобновление сотрудничества с Киевом все откладывает – ожидает выполнения взятых обязательств: реформа «Нафтогаза», повышение тарифов на энергоносители, а также смягчения курсовой политики.

«Для сохранения стабильности нужно будет пережить август-октябрь – неизбежно увеличатся закупки газа, да и население традиционно осенью переживает за курс. Если к середине ноября Нацбанк сохранит ситуацию под контролем, то попытка удержания стабильного курса наверняка продолжится до президентских выборов - весны 2015 года», - считает управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман.

Между тем, до сих пор не понятно, сколько российского газа и по какой цене будет закупать Украина, чтобы обеспечить в зимний период промышленность и население. А эта покупка - всегда дополнительный спрос на валюту.

Еще один негатив - погашение внешних долгов. До конца года Украине необходимо выплатить МВФ 2,5 млрд долл. Основная часть платежей запланирована на осенний период. Правительство, конечно, предпримет очередную попытку провести размещение евробондов, однако если и в этот раз не повезет, деньги снова придется брать из резервов, что создаст дополнительную нагрузку, в том числе и психологическую.

Экономический аналитик Борис Кушнирук считает, что на курс гривни может существенно повлиять подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. По его мнению, Россия, заинтересованная в том, чтобы Киев отказался от этой затеи, попробует сделать все возможное, дабы не допустить евроинтеграции «соседки». «Для этого необходима мощная провокация, которая скомпрометировала бы существующий режим. Если провокация произойдет, это вызовет панику в экономике и на валютном рынке. В такой ситуации Национальному банку удержать валютный курс будет очень сложно», - отмечает эксперт.

Давление на золотовалютные резервы Украины может усилиться и в связи с внешними факторами. Как известно, Федеральная резервная система США решила с сентября свернуть программу количественного смягчения, то есть, выключить «печатный станок». А чем больше зависимость экономики любой страны от внешнего заимствования, неспособность генерировать валютные резервы, тем она уязвимей от финансовых внешних условий. А в структуре резервов НБУ доллар занимает львиную долю

Девальвация – роскошь?

Если вспомнить валютные истории мира, то девальвация – обычная практика в кризисных условиях. Ильдар Газизуллин, директор экономических программ Института публичной политики, убежден, что девальвация в Украине - один из самых простых и быстрых способов стабилизировать платежный баланс. Однако на такой манер не удастся решить все проблемы, в том числе главную – поднять конкурентоспособность отечественной экономики.

Существует два возможных сценария девальвации. Наиболее вероятный - контролируемая Нацбанком одномоментная на 5-10%. Менее вероятный – неконтролируемая НБУ с большим «коридором» колебания. Собственно, на чем и настаивает МВФ.

По мнению исполнительного директора Фонда Блейзера в Украине Олега Устенко, существует целый ряд причин, почему в Украине невозможна глубокая девальвация. Страна имеет огромное количество внешних долгов. Общий превышает 35 млрд долл. Речь идет не только о займах государства, но и о долгах частного сектора. Большая их часть - краткосрочный заем на год и меньше, который нуждается в постоянной пролонгации и рефинансировании. Вот почему важно, чтобы украинский частный сектор мог «переодалживать». В противном случае создастся колоссальное давление на гривню. Глубокая девальвация невозможна, так как увеличение стоимости обслуживания долга для частного сектора означает катастрофу, ведь он работает в Украине, и вынужден будет покупать валюту на межбанке.

Для портфеля украинских банков, на 30% состоящего из «кислых» кредитов, дополнительное ослабление гривни будет означать очередное ухудшение «жизнеспособности». В отличие от 2008 года у банков нет средств для дополнительного вливания в свои активы.

Так что же украинцев ожидает осенью? Конечно, вероятность незначительной девальвации исключать не стоит, именно незначительной. Но массивный обвал гривни на сегодняшний день видится маловероятным. Да и власть в преддверии самой главной гонки страны – президентской, сделает все возможное для спокойствия избирателей.

Ксения Обуховская (УНИАН)