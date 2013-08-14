Рост экономики Германии оказался лучше прогнозов

Экономика Германии во II квартале 2013 года выросла на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом. Рост оказался сильнее ожиданий экономистов, сообщают Вести Экономика.

В годовом выражении по итогам прошлого квартала ВВП вырос на 0,5%.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали роста на 0,6% в квартальном и 0,2% в годовом выражении.

Также был пересмотрен рост в I квартале. Показатель снизился на 0,3% в годовом выражении, но не изменился в квартальном.

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