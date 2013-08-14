На торгах в среду евро и фунт укрепятся, иена продолжит оставаться под давлением - эксперт

Основное влияние на динамику евро в среду, 14 августа, будут оказывать предварительные данные по ВВП за второй квартал ведущих стран еврозоны, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, если макропоказатели окажутся лучше ожиданий, то европейская валюта восстановится в цене. Диапазон колебания пары EUR/USD может составить 1,3210-1,3330.

Банк Англии опубликует протоколы последнего заседания Комитета по монетарной политике. Ожидается, что его члены единогласно выступят против изменения учетной ставки и расширения программы монетарных стимулов. Это окажет положительное влияние на фунт. Пара GBP/USD может колебаться в диапазоне 1,5400-1,5500.

Динамика пар AUD/USD, USD/JPY и USD/CHF в отсутствие важных для них новостей будет определяться поведением доллара. Больше всех шансов продолжить пребывание под давлением имеет иена. Пара USD/JPY попробует на прочность отметку 98,60 уже в ближайшие дни.