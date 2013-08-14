Премьер-министр Украины Николай Азаров считает целесообразным участие Украины в деятельности Евразийского банка развития.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, 14 августа, на заседании Кабинета министров.

«Предлагаю также рассмотреть вопрос о возможности и участия Украины в деятельности Евразийского банка развития. Надо использовать все возможности для развития экономики Украины», - сказал Азаров.

Справка УНИАН. Евразийский банк развития (ЕАБР) - региональный банк развития, учрежденный Российской Федерацией и Республикой Казахстан в 2006 году.

В настоящее время участниками Банка являются шесть государств. В их число также входят Армения, Беларусь, Кыргызская Республика и Таджикистан.

К соглашению об учреждении банка могут присоединяться другие государства и международные организации.

Миссия ЕАБР заключается в содействии развитию рыночной экономики государств-участников банка, их экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между ними путем осуществления инвестиционной деятельности.