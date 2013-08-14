Дефицит внешней торговли товарами Украины сократился в 1,7 раза

Дефицит внешней торговли товарами Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 1,7 раза - до 4,220 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на официальном сайте.

По информации Госстата, в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 8,7% - до 30,743 млрд долл., импорт сократился на 14,5% - до 34,963 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в первом полугодии 2013 года составил 0,88 (в первом полугодии 2012 года – 0,82).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 209 стран мира.

По данным Госстата, в первом полугодии 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 2,4 раза - до 2,024 млрд долл., против также дефицита в первом полугодии 2012 года в 4,827 млрд долл.

По итогам января-июня 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа снизился на 35,6% - до 4,334 млрд долл., импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 82,3% - до 152,327 млн долл., импорт каменного угля - на 40%, до 970,843 млн долл.

В первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина сократила экспорт черных металлов на 12,1% - до 7,335 млрд долл., экспорт изделий из черных металлов - на 10,8%, до 1,351 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-июне 2013 года против января-июня 2012 года снизился на 2,3% - до 6,071 млрд долл., экспорт вырос на 1,7% - до 3,309 млрд долл.

Украина в январе-июне 2013 года против аналогичного периода прошлого года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 31,5% - до 1,845 млрд долл., импорт - на 31%, до 2,916 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-июне 2013 года против января-июня 2012 года снизился на 21,8% - до 2,459 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 17,4% - до 3,320 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл., соответственно, в 2011 году.