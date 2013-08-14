Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину за полгода составил 224 млн долл.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину (акционерный капитал нерезидентов) в первом полугодии 2013 года составил 224 млн долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По информации Госстата, во втором квартале зафиксирован чистый отток прямых иностранных инвестиций из Украины на 390,7 млн долл., или на 0,7%, по сравнению с началом квартала. С учетом этого оттока чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в первом полугодии по сравнению с началом года составил 0,4% (224 млн долл.).

На 1 июля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,318 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,218 тыс. долл. Инвестиции поступали из 138 стран мира.

Из списка стран - основных инвесторов Украины по итогам второго квартала выбыла Швеция и добавилась Италия. Доля крупнейшего инвестора Украины — Кипра в первом полугодии 2013 года выросла на 0,4 п.п. до 32,4%, в том числе во втором квартале рост составил 0,7 п.п.

На конец первого полугодия основными инвесторами Украины являются такие страны, как Кипр, – 17,929 млрд долл. (рост на 1,7% в первом полугодии, в том числе на 1,3% - во втором квартале), Германия – 6,165 млрд долл. (0,6% и 0,7%), Нидерланды – 5,376 млрд долл. (3,4% и 2,2%), Российская Федерация – 3,823 млрд долл. (1% и 0,2%), Австрия – 3,196 млрд долл. (падение на 6,1% в 1-м полугодии и на 6,5% во втором квартале), Великобритания – 2,697 млрд долл. (рост 6,0% и 3,4%), Британские Виргинские Острова – 2,418 млрд долл. (20,4% и 7,3%), Франция – 1,808 млрд долл. (2,4% и 2,7%), Швейцария – 1,183 млрд долл. (7% и 1,9%), Италия — 1,123 млрд долл. (рост 9,3% в первом полугодии).

По данным Госстата, общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в украинскую промышленность, составляет 17,526 млрд долл. (31,7% общего объема), в финансовый сектор - 14,881 млрд долл. (26,9%).

Задолженность украинских предприятий по кредитам и займам, торговым кредитам и другим обязательствам (долговые инструменты) перед прямыми иностранными инвесторами на 1 июля 2013 года составила 10,597 млрд долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций (акционерный капитал и долговые инструменты) на 1 июля 2013 года составил 65,915 млрд долл.

Объем прямых инвестиций (акционерный капитал) из Украины в экономику стран мира на 1 июля 2013 года составил 6,540 млрд долл., в т.ч. в страны ЕС - 6,054 млрд долл. (92,5% общего объема), в страны СНГ - 391,3 млн долл. (6%), в другие страны мира - 95,4 млн долл. (1,5%).

Прямые инвестиции из Украины поступали в 48 стран мира, при этом доля основного получателя инвестиций из Украины - Кипра во втором полугодии снизилась на 0,7 п.п. до 88,9% общего объема инвестиций, в том числе на 0,3 п.п. – во втором квартале текущего года.

Общий объем прямых инвестиций (акционерного капитала и долговых инструментов) из Украины в экономику стран мира составил 6,741 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистый приток прямых иностранных инвестиций в Украину в первом квартале 2013 года составил 736,6 млн долл. На 1 апреля 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с начала инвестирования, составил 55,709 млрд долл., что на 1,34% больше показателя на начало текущего года.

По информации Национального банка, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%, по итогам января-июня - на 5,3 п.п., количество банков с иностранным капиталом сократилось на 2 банка.

По оценкам опрошенных УНИАН экспертов, отток иностранного капитала в украинской банковской системе в июне текущего года произошел в результате закрытия сделок по продаже «Эрсте Банка» (прежний владелец - Erste Group, Австрия) и «Сведбанка» (Swedbank AB, Швеция) украинским собственникам.

В 2012 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,013 млрд долл. США прямых инвестиций, что на 7,2% меньше показателя за 2011 год (6,480 млрд долл.). С учетом оттока капитала общий объем внесенных в экономику Украины прямых иностранных инвестиций (акционерного капитала) на 31 декабря 2012 года вырос до 54,462 млрд долл. с 50,334 млрд долл. на 1 января 2012 года.

В 2011 году в экономику Украины иностранные инвесторы вложили 6,48 млрд долл. прямых инвестиций, что на 8% больше показателя 2010 года.