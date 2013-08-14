Еврозона выходит из рецессии - ВВП региона наконец-то вырос

По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты во II квартале 2013 г. повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает РБК со ссылкой на Евростат.

Ранее аналитики прогнозировали рост показателя на 0,2%.

Относительно II квартала 2012 г. ВВП еврозоны в минувшем квартале снизился на 0,7%, тогда как аналитики прогнозировали снижение на 0,8%.

В 27 государствах - членах Евросоюза ВВП во II квартале 2013 г. в квартальном исчислении вырос на 0,3%, а в годовом - сократился на 0,2%.

Кроме того, Eurostat пересмотрел данные по изменению ВВП еврозоны за I квартал 2013 г. по уточненным сведениям, экономика валютного союза сократилась на 0,3%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Опубликованные сегодня данные знаменуют формальный выход еврозоны из рекордно продолжительной в ее истории рецессии. На протяжении предыдущих шести кварталов ВВП валютного блока последовательно сокращался.

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