Федерация работодателей заявляет о блокировании украинских товаров российской таможней

Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и представляющая интересы 8,5 тыс. украинских предприятий различных секторов экономики, обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с Российской Федерацией, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Об этом говорится в заявлении ФРУ, текстом которого располагает УНИАН.

«К сожалению, Roshen дело не ограничилось. Проблемы у украинских экспортеров с прохождением таможенного контроля на российской таможне начались еще в 20-х числах июля. Об этом свидетельствуют обращения предприятий в ФРУ», - говорится в заявлении Федерации. «С нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры... Фактически речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев».

По информации ФРУ, блокирование выражается в том, что транспортные средства, перевозящие продукцию украинских товаропроизводителей, подвергаются тотальной беспричинной проверке, включая разгрузку и обратную погрузку товаров. «Это приводит к дополнительному простою вагонов и других транспортных средств, что в свою очередь приводит к срывам поставок, порче продукции и подрывает позиции украинских товаропроизводителей на российском рынке», - заявили в Федерации работодателей, добавив, что по многим позициям российский рынок является критически важным для украинских предприятий.

По данным ФРУ, прогнозный объем украинского экспорта в РФ во втором полугодии может составить 8,5 млрд долл., причем потери, которые могут понести украинские товаропроизводители в нынешних условиях, могут достичь 2-2,5 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, официально Российская Федерация высказывала претензии к кондитерским изделиям украинской корпорации Roshen, а также к ряду молочных предприятий – производителей и экспортеров сыра. В середине июля правительство РФ приняло решение не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб.

В начале августа Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило специальную группу для ведения торговых переговоров с РФ, однако до сих пор переговоры так и не начались. Как ожидается, их первый раунд может состояться в пятницу, 16 августа, в Москве и будет посвящен возобновлению поставок продукции Roshen.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты убеждены, что указанные торговые споры имеют явно политический характер и являются сигналом всем украинским предпринимателям, работающим на российском рынке.