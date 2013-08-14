Рост французской экономики превзошел ожидания

Экономика Франции по итогам II квартала выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Национального статистического управления.

Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста всего на 0,2%.

Национальное статистическое управление также ожидало показатель на уровне 0,2%, по итогам 2013 г. ожидается сокращение на 0,1%.

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