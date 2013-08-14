Рост французской экономики превзошел ожидания
15:28, 14 августа 2013Финансы
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Экономика Франции по итогам II квартала выросла на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщают Вести Экономика со ссылкой на данные Национального статистического управления.
Экономисты, опрошенные Bloomberg, ожидали роста всего на 0,2%.
Национальное статистическое управление также ожидало показатель на уровне 0,2%, по итогам 2013 г. ожидается сокращение на 0,1%.
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