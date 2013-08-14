На закрытии межбанка дешевеет евро

В среду, 14 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США понизились до 8,1130/8,1150 грн/долл. с 8,1120/8,1145 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на закрытии торгов котировки гривни по отношению к евро повысились до 10,7460/10,7530 грн/евро с 10,7610/10,7685 грн/евро на 12:00.

По отношению к российскому рублю на закрытии торгов котировки гривни понизились до 0,2445/0,2450 грн/рубль с 0,2444/0,2449 на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3240/1,3280.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 13 августа, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару США установились на уровне 8,1140/8,1160 грн/долл., по отношению к евро - на уровне 10,7805/10,7875 грн/евро, по отношению к российскому рублю - на уровне 0,2455/0,2460 грн/рубль.