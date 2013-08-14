Продукцию харьковского «Завода им. Фрунзе» задержали на российской таможне

Крупнейший в странах Восточной Европы и СНГ производитель перфорированных металлических изделий харьковский «Завод им. Фрунзе» заявляет о задержке своей продукции, экспортируемой в Российскую Федерацию, российской таможенной службой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, в связи с этим завод вынужденно задерживает поставку своим российским заказчикам.

Сейчас на границе "застряло" две фуры завода с продукцией на сумму около 3,3 млн. рублей. Убытки завода составят около 20% стоимости товара, сообщают а пресс-службе.

На предприятии отметили, что федеральная таможенная служба РФ декларацией от 9 августа установила риски на ряд товаров украинского производства, в том числе на продукцию, выпускаемую «Заводом имени Фрунзе».

«Это означает, что таможенная служба ставит под сомнение сертификат о происхождении товара (СТ-1), которым сопровождается украинская продукция, и подвергает каждую партию товара проверке», - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

Фактически, попадание в разряд «рисковой продукции» означает уплату дополнительной 15-процентной пошлины от стоимости товара, которую ранее украинские производители не платили. Также завод несет потери на так называемое «таможенное обеспечение» (загрузка-выгрузка товара для проверки, хранение на терминале и пр.), а также терпит убытки из-за простоя транспорта.

Председатель правления ПАО «Завод им. Фрунзе» Александр Василенко назвал ситуацию беспрецедентной. Ранее, по его словам, «ничего подобного никогда не было».

По неподтвержденным данным, сейчас на украинско-российской границе собралась очередь из более чем 300 фур и около 100 вагонов, которые проходят дополнительный контроль.

Василенко выразил надежду что эта ситуация временная, отметив, что Россия и Украина являются и соседями, и крупными торговыми партнерами.

Как сообщал УНИАН, Федерация работодателей Украины (ФРУ), возглавляемая украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и представляющая интересы 8,5 тыс. украинских предприятий различных секторов экономики, сообщила, что «с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры... Фактически речь идет о полной остановке украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев».

В связи с этим ФРУ обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с Российской Федерацией, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

Справка УНИАН. ПАО «Завод им. Фрунзе» (Харьков) – крупнейший в странах Восточной Европы и СНГ производитель перфорированных металлических изделий. Выпускает решета и сита для сельхозмашин, настилочные решетки, сетки и системы ограждения для строй индустрии, элементы городской среды (корзины для мусора, лавки), складские стеллажи и защитные системы картеров двигателей для автомобилей. В ассортименте предприятия – более 1700 видов перфорированных металлических листов и пробивных решет.

]Предприятие основано российским предпринимателем Борисом Шапаром в 1885 году («Фабрика металлических полотен и продырявленных жестей»). Система управления качеством сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Имеет разветвленную сеть представительств и филиалов в Украине и России, а также Казахстане и на Ближнем Востоке (ОАЭ).

Также в структуру завода входит крупный региональный автотрейдер «Фрунзе-Авто» (основан в 1998 году), который продвигает бренды Chevrolet, Hyundai, Chery, KIA, FORD и имеет в своем составе 4 автосалона в центре Харькова и две сервисные станции.

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