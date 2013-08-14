Дефицит внешнеторгового баланса Украины снизился почти в 5 раз

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2013 года составил 797,4 млн долл., что в 4,8 раза меньше также дефицита по итогам первого полугодия 2012 года в 3,8 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли товарами по итогам первого полугодия 2013 года составило 4,220 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 3,423 млрд долл., против 7,226 млрд долл. дефицита внешней торговли товарами и 3,427 млрд долл. профицита внешней торговли услугами в первом полугодии прошлого года.

Импорт товаров и услуг в Украину в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием 2012 года снизился на 5,642 млрд долл., или на 12,8% - до 38,486 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 44,128 млрд долл.). В том числе, импорт товаров снизился на 5,929 млрд долл., или на 14,5% - до 34,963 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 40,892 млрд долл.), импорт услуг вырос на 287,2 млн долл., или на 8,9% - до 3,523 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 3,236 млрд долл.).

Экспорт товаров и услуг из Украины в первом полугодии 2013 года по сравнению с первым полугодием 2012 года снизился на 2,639 млрд долл., или на 6,5% - до 37,689 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 40,328 млрд долл.). В том числе, экспорт товаров снизился на 2,923 млрд долл., или на 8,7% - до 30,743 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 33,666 млрд долл.), экспорт услуг вырос на 283,6 млн долл., или на 4,3% - до 6,946 млрд долл. (в первом полугодии 2012 года – 6,662 млрд долл.).

Как сообщал УНИАН, дефицит внешнеторгового баланса Украины в первом квартале 2013 года составил 125,8 млн долл., что в в 9,5 раза меньше также дефицита в первом квартале 2012 года в 1,190 млрд долл.

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году.