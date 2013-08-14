Профицит внешней торговли услугами незначительно снизился

Профицит внешней торговли услугами в Украине по итогам первого полугодия 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1%, или на 3,6 млн долл. - до 3,423 млрд долл.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины на официальном сайте.

Согласно сообщению, в первом полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт услуг вырос на 283,6 млн долл., или на 4,3% - до 6,946 млрд долл., импорт услуг - на 287,2 млн долл., или на 8,9%, до 3,523 млрд долл. Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 215 стран мира.

Наибольший удельный вес в общем объеме украинского экспорта традиционно составили транспортные услуги (56,3%), деловые услуги (12,2%), а также услуги по переработке материальных ресурсов (10%) и услуги в сфере телекоммуникаций, компьютерные и информационные услуги (9,6%).

Рост объемов экспорта услуг в первом полугодии 2013 года зафиксирован в сфере переработки материальных ресурсов - на 418,6 млн долл., услуг в сфере телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 180,1 млн долл., деловых услуг - на 160 млн долл., услуг, связанных с финансовой деятельностью - на 24,5 млн долл., роялти и других услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности - на 10,5 млн долл.

В то же время, зафиксировано снижение объемов экспорта по услугам трубопроводного (на 145,1 млн долл.), воздушного (на 89,5 млн долл.), морского (на 73,9 млн долл.), железнодорожного транспорта (на 41,6 млн долл.) и прочих вспомогательных и дополнительных транспортных услуг (на 69 млн долл.), а также услуг, связанных с путешествиями - на 57,6 млн долл., услуг по страхованию - на 31,5 млн долл., строительных услуг - на 17,9 млн долл.

Экспорт услуг в страны СНГ в первом полугодии 2013 года составил 41,4% общего объема экспорта, в страны Европейского Союза - 29%. Основной страной-партнером Украины в экспорте услуг остается Россия, на которую приходится 2,647 млрд долл. или 38,1% общего объема экспорта услуг.

Наибольшую долю в импорте услуг по итогам первого полугодия 2013 года составляли деловые услуги — 23,7%, транспортные услуги - 21,3%, финансовые услуги - 12,9%, государственные и правительственные услуги - 10,5%, услуги, связанные с путешествиями - 8,9%.

Рост объемов импорта услуг зафиксирован в сфере деловых услуг - на 314,1 млн долл., государственных и правительственных услуг - на 72,8 млн долл., роялти и прочих услуг, связанных с использованием интеллектуальной собственности - на 68,4 млн долл., телекоммуникаций, компьютерных и информационных услуг - на 52,8 млн долл., услуг по ремонту и техническому обслуживанию - на 40 млн долл., и услуг, связанных с путешествиями - на 31,7 млн долл.

В то же время, снизились объемы импорта услуг частным лицам, культурных и рекреационных услуг - на 97 млн долл., транспортных услуг - на 69,6 млн долл. (за счет снижения услуг железнодорожного транспорта на 57,7 млн долл. и воздушного - на 12,3 млн долл.), услуг по переработке материальных ресурсов - на 59,2 млн долл., услуг по страхованию - на 30,6 млн долл., финансовых услуг - на 22,2 млн долл., строительных услуг - на 13,9 млн долл.

Импорт услуг из стран СНГ в первом квартале 2013 года составил 18% общего объема импорта, из стран Европейского Союза - 54,9%.

Как сообщал УНИАН, в Украине положительное сальдо внешней торговли услугами по итогам первого квартала 2013 года выросло на 7,5% – до 1,861 млрд долл. по сравнению с также положительным сальдо в первом квартале 2012 года в 1,731 млрд долл.

Профицит внешней торговли услугами в Украине за 2012 год снизился на 9,7% по сравнению с 2011 годом – до 6,821 млрд долл. В 2012 году экспорт услуг составил 13,528 млрд долл., или 98,1% по отношению к 2011 году, объем импорта составил 6,706 млрд долл. и вырос на 7,6%.