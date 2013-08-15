Япония рассчитывает в ближайшее время преодолеть дефляцию

Японское правительство уверено, что национальная экономика в самое ближайшее время преодолеет дефляцию, длившуюся в стране более 15 лет. Об этом говорится в опубликованном сегодня правительственном докладе, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Последние тенденции в ценообразовании позволяют нам говорить, что дефляционные процессы сходят на нет", - говорится в докладе. В то же время в документе подчеркивается, что "экономика страны неуклонно набирает обороты и демонстрирует восстановление".

На этой неделе сообщалось, что ВВП Японии в период с апреля по июнь текущего года увеличился на 0,6%. Таким образом темпы роста ВВП экономики продолжают увеличиваться третий квартал подряд, а в годовом исчислении рост ВВП Японии составляет сейчас 2,6%.

Специалисты связывают подобные позитивные явления в национальной экономике с финансовой политикой действующего премьер-министра страны Синдзо Абэ, направленной на стимуляцию конъюнктуры - главным образом за счет крупных закупок государственных облигаций. Вместе с этим финансовые власти страны рассчитывают в течение двух лет удвоить объем денежной массы. Все это призвано ликвидировать опасность дефляции, которая ведет к сокращению производства, падению спроса и доходов, а также довести темпы роста инфляции до уровня 2% в год.

Немаловажным фактором является и наблюдаемое в последние полгода ослабление курса национальной валюты по отношению к доллару США и евро, что крайне выгодно крупным японским корпорациям, ориентирующимся на экспорт.

По последним прогнозам Банка Японии, ВВП страны в текущем финансовом году должен вырасти на 2,8%.