Международный валютный фонд ожидает 5,2% роста ВВП Казахстана

Международный валютный фонд предсказал Казахстану экономический рост на 5,2 процента в этом году, слегка выше, чем годом ранее, но ниже ожиданий правительства крупнейшей экономики Центральной Азии, сообщает Рейтер.

В ежегодном обзоре МВФ призвал власти богатой нефтью и другим сырьём страны постараться сделать больше для решения проблемы просроченных кредитов.

Правительство Казахстана ожидает роста ВВП на 6,0 процента по сравнению с 5,0 в 2012-м и 7,5 в 2011-м, в основном благодаря росту цен на нефть.

"Потенциальное замедление мировой экономики, в частности, в России и Китае, и снижение цен на нефть представляют основные риски для роста", - предупредил фонд.

Казахстан выстоял перед лицом глобального финансового кризиса и избежал рецессии, но его банковский сектор по-прежнему обременён большой долей "плохих" кредитов, доставшихся в наследство от лопнувшего пузыря на рынке недвижимости и иностранных заимствований.

Просроченные более чем на 90 дней ссуды составляют около 30 процентов всего кредитного портфеля казахских банков, или 3,5 триллиона тенге (23 миллиарда долларов), свидетельствуют данные регулятора.

Для решения этой проблемы правительство внесло правку в налоговое законодательство, учредив специальный фонд для "плохих" кредитов и позволив местным банкам открывать дочерние подразделения для управления просроченными ссудами, выданными на недвижимость.

"Совет директоров МВФ подчеркнул, что нужно больше решимости для разрешения проблемы просроченных кредитов, чтобы противостоять рискам для финансовой стабильности", - говорится в заявлении фонда.

МВФ, рассмотрев положение дел в экономике Казахстана 2 августа, посоветовал правительству переформатировать фонд "плохих" кредитов и жёстко блюсти новые лимиты для них.

Мировой кредитор также считает, что планы властей снижать расходы бюджета должны сочетаться с их же намерениями больше тратить на развитие и диверсификацию ради снижения зависимости от нефти.