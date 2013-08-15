Индии угрожает самый сильный кризис за 20 лет

Индия активизировала свои усилия, для того чтобы остановить падение рупии и отток капитала. Эти факторы толкают экономику к самому сильному кризису более чем за 20 лет.

Резервный банк Индии сократил для местных компаний объем средств, которые они могут инвестировать за рубежом без разрешения, до 100% от их собственного капитала, ранее этот показатель составлял 400%.

Граждане Индии теперь могут перевести за рубеж только 75 тыс. долл., а не 200 тыс., как ранее.

Чиновники стараются ограничивать денежную массу, валютные производные финансовые инструменты и сдерживать импорт золота, но это не останавливает падения рупии, которая уже опустилась до рекордно низкого уровня. Индии необходимо привлечь капитал для финансирования рекордного дефицита текущего счета платежного баланса, сообщают Вести.ru.

Рупия ослабла на 28% в течение последних двух лет, и это самое сильное падение с 1991 года. В этом году рупия потеряла 11%.

"Я не думаю, что это решит проблемы Индии, в лучшем случае она ограничит потоки в год на 5 млрд долл., что не устранит брешь, - считает Бхану Баведжа из UBS. – В ту минуты, когда вы ограничиваете отток, люди начнут говорить о законности контроля за движением капитала, хотя это касается только местных жителей, а не иностранных инвесторов".

Чтобы сдержать падение валюты, ЦБ поднял процентные ставки и ограничил доступ банков к ликвидности через аукционы РЕПО. Также были увеличены импортные пошлины на золото и серебро. Но все эти усилия пока не привели к сокращению оттока капитала, также как не привели они к сокращению дефицита счета текущих операций, который в прошлом финансовом году вырос до 4,8% от ВВП, что является рекордным значением.

Правительство стремится сократить показатель до 3,7% ВВП, или 70 млрд долл., в этом году.