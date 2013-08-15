Азаров объяснил проблемы с экспортом тем, что Украина не в Таможенном союзе

Появившиеся в августе сложности в торговых отношениях с Россией связаны с образованием и структурированием Таможенного союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал журналистам в четверг в Луганске.

"Сейчас есть определенные сложности, связанные, прежде всего, как мы считаем, с образованием, структурированием и формализацией Таможенного союза. У нас появляются отличия в подходах", - сказал он.

При этом Азаров подчеркнул, что необходимо “продолжить и активизировать сотрудничество, особенно в области сбережения технических регламентов, а также соглашений регулирующих таможенные процедуры”.

“Сейчас мы над этим активно работаем” , - сказал Азаров.

Он также призвал не “противопоставлять сотрудничество Украины со странами Европейского Союза и странами ТС.

“Мы должны развивать отношения как с теми так и с другими”, - заключил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарова с просьбой способствовать быстрейшему разрешению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составлять около 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года объемом 8,5 млрд долл.

15 августа председатель комитета Государственной думы по делам СНГ Леонид Слуцкий заявил, что «трудности с прохождением украинскими товарами российской таможни во многом вызваны просто бюрократией из-за того, что Украина не является членом Таможенного союза. Однако никакой политики в этом нет».

Слуцкий подчеркнул, что проблемы действительно есть, но они могут быть решены в кратчайшие сроки.