Правительство России заявляет, что не имеет отношения к блокаде украинских товаров

Решений на уровне правительства России по регулированию импорта из Украины не принималось, это компетенция таможенных органов, сообщили журналистам в четверг в департаменте пресс-службы и информации правительства.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"В правительстве озабочены сложившейся ситуацией (на российско-украинской границе), поскольку это сказывается на торгово-экономических связях. Но это решение таможенных органов, а на уровне правительства никаких решений по регулированию импорта из Украины не принималось", - сказали в пресс-службе.

Накануне Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила о проблемах с поставками украинской продукции на рынок РФ. По данным украинских СМИ, Федеральная таможенная служба РФ усилила контроль за грузами с Украины для более чем 40 компаний.

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