Мировой спрос на золото снизился на 12%

Мировой спрос на золото во 2-м квартале 2013 года снизился на 12% - до 856 тонн (27,5 млн унций) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

Об этом говорится в обзоре Всемирного совета по золоту, сообщает ИТАР-ТАСС.

В стоимостном выражении спрос составил 39 млрд долларов.

Ювелирный спрос вырос на 37% до 576 тонн на 26,2 млрд долларов, инвестиционный спрос - снизился на 63% до 105,4 тонны на 4,8 млрд долларов.

Центральные банки во 2-м квартале снизили покупку золота на 57% до 71 тонны на 3,2 млрд долларов.

При этом добыча золота во 2-м квартале увеличилась на 4% до 732 тонн, переработка снизилась на 21%.