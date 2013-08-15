Премьер считает, что СМИ преувеличивают проблемы на границе с Россией

Премьер-министр Николай Азаров призывает отечественные СМИ не спекулировать на теме якобы существующего конфликта между Украиной и Таможенным союзом.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время рабочей поездки в Луганскую область.

«У нас есть проблемы, но не стоит сейчас эти проблемы искусственно раздувать и преувеличивать. Прежде всего, решение вопроса лежит в плоскости согласования наших позиций – работа непростая, но она, безусловно, даст свои результаты. Мы в этом глубоко убеждены», - сказал Азаров.

Он в который раз подчеркнул, что нельзя противопоставлять сотрудничество Украины со странами Евросоюза и странами Таможенного союза, а потому Украина будет развивать сотрудничество с этими двумя образованиями.

Премьер-министр напомнил, что в ближайшее время Виктор Суслов начнет исполнять обязанности Представителя Украины в Таможенном союзе, и он со своим аппаратом займется решением вопросов, которые вызывают определенные разногласия между Украиной и странами ТС.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины обратилась к премьер-министру Украины с просьбой способствовать скорейшему решению торговых споров с РФ, которые привели к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По информации ФРУ, с 00.00 часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев. По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить около 2-2,5 млрд дол. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российской Федерации по итогам 2-го полугодия 2013 года объемом 8,5 млрд дол.

Сегодня, 15 августа, в Департаменте пресс-службы и информации правительства РФ заявили, что решений на уровне правительства России относительно регулирования импорта из Украины не принималось, это компетенция таможенных органов.

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