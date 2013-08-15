Эксперты подсчитали, во что обойдется Украине российское эмбарго

Сложности, которые испытывают украинские экспортеры в связи с усилением контроля их продукции со стороны российских таможенных органов, могут привести к росту дефицита торгового баланса Украины по итогам года в среднем до 8 млрд долл., но эта цифра не является угрожающей для Украины. Об этом в комментарии УНИАН сказал управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман.

«Если брать в расчет полноценные последствия необъявленной Россией торговой войны с Украиной, по итогам 2013 года дефицит торгового баланса может упасть до 8 млрд долларов или 4,5% ВВП», - сказал Найман.

Эксперты основываются на общем показателе доли украинского экспорта в РФ, которая составляет не менее 25% от общего объема украинского экспорта. «Объем экспортных поставок отечественной продукции в РФ составляет порядка 25% всего украинского экспорта товаров. Поэтому проблемы с экспортом несут серьезные риски. Рост отрицательного сальдо торгового баланса вырастет ориентировочно на 25% по сравнению с 1-м полугодием 2013 г.»,- отметила в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Вместе с тем, прогнозная цифра роста дефицита, по мнению экспертов, не является угрожающей. «В 2012 году дефицит был 5,1% ВВП. Прогнозный дефицит полностью перекрывается поступлениями прямых иностранных инвестиций, ожидаемый объем которых по итогам года может достигнуть 4 млрд долл., и валюты от гастарбайтеров - 6-7 млрд долл.», - уверен Найман. В свою очередь Лаврик спрогнозировала, что в годовом исчислении торговый дефицит сократится на 20-30%.

В то же время, наряду с экономической составляющей, эксперты отмечают значительную политическую составляющую российского товарного эмбарго. В частности, первый вице-президент украинского отделения Международной торговой палаты Игорь Гресь подтвердил, что запрет украинского экспорта в Россию связан, вероятнее всего, с тем, что Украина в ближайшее время планирует подписать соглашение об Ассоциации. «Это может быть связано как с политическим давлением - чтобы Украина вступила в Таможенный Союз. Так и с тем, что до недавнего времени Украины была одним из крупнейших потребителей российского газа. Сокращение импорта газа принесло потери для России», - подчеркнул Гресь. При этом он не взялся подсчитывать убытки, связанные с введением таможенного контроля, поскольку пока непонятно – как долго украинский экспорт будет простаивать на российской границе и когда попадет на российскую территорию.

В Федерации работодателей Украины (ФРУ), возглавляемой украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем и представляющей интересы 8,5 тыс. украинских предприятий различных секторов экономики, спрогнозировали, что такой простой продукции может достигать недель и даже месяцев. 14 августа ФРУ обратилась к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой содействовать скорейшему разрешению торговых споров с РФ, приведших к блокированию широкой номенклатуры украинских товаров российской таможней.

По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл. Вероятность существенных потерь уже подтвердили крупнейшие украинские экспортеры – в частности, горно-металлургический холдинг «Метинвест».

Вместе с тем, пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко в комментарии УНИАН сообщил, что правительство Украины принимает меры для ликвидации проблем во взаимной торговле с РФ.

Глава правительства Николай Азаров призвал отечественные СМИ не спекулировать на теме якобы существующего конфликта между Украиной и Таможенным союзом.

Как сообщал УНИАН, официально Российская Федерация высказывала претензии к кондитерским изделиям украинской корпорации Roshen, а также к ряду молочных предприятий – производителей и экспортеров сыра. Кроме того, в середине июля правительство РФ приняло решение не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб. Однако, по информации Федерации работодателей Украины с 00.00 часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время.

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