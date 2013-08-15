Украина на заседании совета ЕЭК поднимет вопрос о проблемах на российской таможне

Украина планирует поднять вопрос о проблемах, возникших с украинским импортом на российской таможне, на заседании совета Евразийской экономической комиссии 16 августа в Москве.

Об этом УНИАН сообщил представитель Украины в ЕЭК Виктор Суслов.

Он сообщил, что на заседании совета ЕЭК от Украины, кроме представителя, будет присутствовать и вице-премьер-министр Юрий Бойко.

“По крайней мере, думаю, этот вопрос будет обсуждаться. Его не я, конечно, буду поднимать, а вице-премьер Юрий Бойко”, - сказал Суслов.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что с нуля часов 14 августа Федеральная таможенная служба РФ включила в профиль риска системы управления рисками все без исключения украинские предприятия-экспортеры, что фактически означает полную остановку украинского экспорта на неопределенное время – вплоть до недель и месяцев.

По расчетам ФРУ, потери украинских товаропроизводителей могут составить порядка 2-2,5 млрд долл. при общем прогнозном объеме поставок украинских товаров в Российскую Федерацию по итогам 2-го полугодия 2013 года в объеме 8,5 млрд долл.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году Украина поставила в Россию более 31 тыс. тонн мяса птицы и съедобных субпродуктов птицы, что в 5,9 раз больше, чем годом ранее. При этом в прошлом году Украина не импортировала эту продукцию из РФ.